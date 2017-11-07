الهند تحقق مع شركات «المال الأسود» في واقعة شطب العملات

نيودلهي (د ب أ)

قال مسؤولون أمس، إن 35 ألف شركة قامت بإيداع وسحب 170 مليار روبية، في أعقاب إلغاء الهند عملات ورقية، ما أثار الشبهات بوقوع مخالفات ودفع السلطات لإجراء تحقيق. وكانت الهند قد ألغت في نوفمبر الماضي عملات ورقية بقيمة 500 وألف روبيه (7 و15 دولار) في إطار جهودها للقضاء على «المال الأسود» أو العائدات التي لا تخضع للضرائب. وقال المتحدث الحكومي دي اس ماليك، إن الاستفسار من بنوك لها صلة بـ 58 ألف حساب يخص 35 ألف شركة كشف عن أنه تم إيداع وسحب أكثر من 170 مليار روبية عقب قرار إلغاء العملات الورقية. ويشتبه في أن هذا المبلغ مال غير مسجل، ولم يكن من المفترض أن يعود للنظام المصرفي، ما دفع وزارة شؤون الشركات إلى شطب هذه الشركات.

وقال ماليك «يعتقد أن هذه شركات تعمل كواجهة، حيث إنها لم تقدم بياناً بعائداتها ولم تتصرف ووفقاً للقانون، وسوف يطلب منها تقديم تفسير لذلك». يشار إلى أن اقتصاد الهند تراجع إلى 5.7% خلال الربع السابق، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتداعيات أزمة الأموال التي أعقبت شطب بعض العملات الورقية، بالإضافة إلى التنفيذ العاجل لضريبة جديدة على السلع والخدمات.