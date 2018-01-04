«أبيض الناشئين» يدشن معسكره الداخلي في دبي

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة، أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة مساء أمس، والذي يمتد حتى يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج إدارة المنتخبات والشؤون الفنية المعد للمنتخب، استعداداً للتصفيات الآسيوية 2019.

واستدعى الجهاز الفني والإداري للمنتخب 39 لاعباً لهذا المعسكر، وهم: مبارك راشد إبراهيم، فهد بدر طارش، عبدالله جاسم رباع (الإمارات)، أحمد محمود حسن، راكان وليد صالح، ماجد محمد خميس، زايد سلطان الزعابي (الجزيرة)، عبيد عيد عبيد، خلفان سالم خلفان (حتا)، عمران علي المرشدي (خورفكان)، عبدالله عمر رشود (دبا الحصن)، عامر إبراهيم حسن (الشارقة)، محمد عيسى جاسم، سلطان علي البدواوي، عبدالله بخيت سعد، علي عيسى صالح، حسين جاسم حيدر، محمد علي الحمادي (عجمان)، عمر أحمد عبدالله (العروبة)، مانع سعيد مصبح، حميد راشد الحيري (العين)، جمعة طارق إسماعيل، محمد فهد عبدالله، محمد سالم ناصر (الفجيرة)، عبدالعزيز داود سليمان، عبدالله عباس إبراهيم، محمد عبدالرحمن إبراهيم، سعود أحمد خادم (النصر)، يوسف محمد تيزاني، راشد عبدالله مال الله، أحمد عامر الراشدي، محمد مسري فيروز، مطر عبدالله الحمادي، عبدالله حمد المنهالي، حمدان عادل حمدان (الوحدة)، وشهاب أحمد لشكري، علي إبراهيم عبدالرسول، خميس ناصر خميس، راشد فؤاد عبدالرحمن عيون (الوصل).

وتضم قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، كلاً من: بدر أحمد مديراً للمنتخب، الكرواتي فيردو ميلين مدرباً، عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب، الكرواتي دافور ليوزوفيتش مدرباً للياقة البدنية، علي عاشور مدرباً للحراس، خلدون الكلوب طبيباً، بدر عبدالوهاب معالجاً، كريستيان مدلكاً، طارق عبدالرحمن عامل مهمات.