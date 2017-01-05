سلطان العميمي: الكتابة تلصُّصٌّ على الذات والآخر

فاطمة عطفة أبوظبي (الاتحاد الثقافي)
لا بد لكل مبدع، في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الفكري، من بدايةٍ تتفتح فيها موهبته وتعمل على تنمية هوايته، لكن الكتابة الأدبية تحتاج إلى محبة اللغة، وامتلاك أدواتها التعبيرية، وكان هذا منطلق الحوار مع الشاعر والباحث سلطان العميمي الذي فتح لـ«الاتحاد الثقافي» تفاصيل ذاكرته، وما تحمله من مواقف ومشاهد أثرت في تكوينه الفكري والإبداعي، وما يتبناه من رؤى وأفكار حول قضايا الثقافة والإبداع في المشهد الإماراتي.. كما تحدث عن علاقته بالمكان وأثره على الكتابة، وعن إبداع المرأة الإماراتية، ومشروعاته البحثية في التراث الشفاهي الإماراتي، لا سيما الشعر النبطي، ورواياته ومشروعاته المستقبلية في هذا الحوار.
عن اللغة العربية ومدى محبته لها، وكيف كانت الخطوات الأولى في كتابة الشعر والرواية عنده، يقول العميمي: «حب اللغة العربية عندي، ومحبة الأدب بشكل عام، بدأ منذ المرحلة الابتدائية. كانت اللغة العربية من المواد التي أحبها وأميل إليها دائماً وكنت متفوقاً في هذه المادة. مما لفت انتباه المدرسين بحيث أخذوا يشجعونني دائماً، وهذا، بدوره عمَّق حبي للقراءة والكتابة. وكانت مادة التعبير عندي من أكثر المواد التي أجد نفسي منطلقاً فيها وأحصل على درجات عالية فيها».
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يذكر العميمي أن الكتاب كان صديقه منذ الطفولة المبكرة، ويؤكد أن المدرسة كان لها دور كبير في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه كان في الصف الخامس يوم نظمت المدرسة أول رحلة إلى معرض الكتاب. يقول: «بالنسبة لي كان معرض الكتاب في تلك الزيارة حدثاً كبيراً في حياتي، ازداد ارتباطي بالكتاب وعالم الكتب. من يومها إلى اليوم، ما يقارب ثلاثين سنة، لم أتغيب سنة عن معرض الكتاب». ويعرّج د. العميمي في حديثه على المرحلة الثانوية، حيث كان يوجد تشجيع أكبر، متحدثاً عن مشاركته في أكثر من مسابقة أدبية على مستوى الدولة والمنطقة، واحدة على مستوى القصة، وأخرى رسالة إلى الشيخ زايد، وكانت عن الزراعة وأهميتها، يقول: «وقد فوجئنا وقتها بطلب الشيخ زايد مقابلة كل الفائزين في كل المراكز. كنت وقتها في الثاني الثانوي. لقد تشرفت بمقابلته والاستماع إلى حديثه عن أهمية الزراعة ومدى اهتمامه بالتنمية الزراعية في الإمارات».
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