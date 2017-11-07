«النخبـة الثرية» تثيـر غضب حكومة السويد بسبب التهرب الضريبي

ستوكهولم (د ب أ)
انتقدت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، أمس، «النخبة الثرية» لتجنبها الضرائب، وذلك في أعقاب تسرب للبيانات أظهر حجم الأصول التي تم إخفاؤها في الخارج.
وقالت لتلفزيون «اس في تي»: «نخبة ثرية تقوم بالتهرب من الضرائب، في حين أن دافعي الضرائب يمولون الشرطة والمدارس والرعاية الصحية». وأضافت: «نرى نخبة مالية دولية تبدو أنها تقضي الكثير من الوقت، وتقدم الكثير من الجهد والمال للتهرب من دفع الضرائب».
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ولدى سؤاله حول ما سوف يحدث إذا لم يهتم أي شخص إلا بمصلحته، أجاب «أسال نفسك، أنت تدفع 20 إلى 20 مليون كرون سنوياً، وماذا أحصل عليه أنا؟».