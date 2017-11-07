سعود القاسمي: رأس الخيمة تهدف إلى إنشاء بنية تحتية تجارية متكاملة

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة تهدف إلى إنشاء بنية تحتية تجارية متكاملة تساهم في جذب المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، بمناسبة إبرام اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع «موانئ هاتشيسون» والتي ستعمل بموجبها على تطوير وتشغيل مرافق محطة حاويات ميناء صقر.وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن افتتاح موانئ هاتشيسون رأس الخيمة يأتي ضمن مخطط تطوير مرافق ميناء صقر، والتي تعتبر جزءاً من خطط التطوير المستقبلية وهي نقطة أساسية في الحلول اللوجستية الشاملة لتشجيع الشركات بالعمل في إمارة رأس الخيمة، وتعد هذه الخطوة مؤشراً آخر على التزام إمارة رأس الخيمة بتقديم البنية التحتية والخدمات والقوى العاملة الماهرة التي تمكن من ازدهار الصناعة والتجارة في الإمارة. وسيتم تشغيل المحطة من قبل موانئ هاتشيسون رأس الخيمة وستضم أربعة أرصفة ، إضافة إلى 350 ألف وحدة تي أي يو.

من جانبه، قال إريك آي بي المدير التنفيذي لشركة موانئ هاتشيسون، إن محطة الحاويات في ميناء صقر تعتبر بمثابة بوابة للاستيراد والتصدير بسبب موقعها المتميز..مشيراً إلى أن رأس الخيمة موطن لأكبر مصنع للسيراميك في العالم ويوجد بها قاعدة تصدير قوية مع العديد من شركات الشحن الممتازة لشحن السيراميك والأدوية والزجاج والإسمنت والحصى وغيرها من المنتجات.

وأضاف «يمكن لهذه الشركات الآن الاستفادة من طريق الشحن الجديد متعدد الوسائط والأقل ازدحاماً وأكثر استدامة إلى جبل علي وما بعده وفي الوقت نفسه من خلال افتتاح موانئ هاتشيسون رأس الخيمة سوف يحظى أصحاب شركات الشحن المحلية بالطريق الأقصر لتسليم البضائع، مما يسمح لهم بإجراء المزيد من الرحلات كل يوم».

وتتخذ موانئ هاتشيسون رأس الخيمة موقعاً مميزاً حيث تربط المنطقة الحرة للمدينة البحرية في رأس الخيمة بالإضافة إلى قربها من المناطق الصناعية والمناطق الحرة في الحمرا والغيل.

ويعتبر ميناء صقر الميناء التجاري الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وهو في طور زيادة طاقاته الإجمالية بشكل ملحوظ عبر مشروع من مرحلتين من المقرر أن يكتمل في أبريل من العام 2019 حيث ستتم إضافة اثنين من أرصفة المياه العميقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الرؤوس مما يجعل من ميناء صقر واحداً من أكبر الموانئ لتسليم البضائع في العالم.