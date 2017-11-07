حميد النعيمي يطلع على مخططات وتصاميم مشروع منتجع مرتفعات مصفوت

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان - بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عقار» - على تفاصيل مخططات وتصاميم مشروع منتجع مرتفعات مصفوت الذي سيكون ذات أهمية في تلك المنطقة من حيث تشجيع الاستثمار والسياحة والمستثمرين لإقامة مشروعات مماثلة أخرى.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان من القائمين على المشروع من مؤسسة « عقار « ويمثلها غالب جابر المدير التنفيذي ومن شركة «لوتاه للتطوير العقاري» ويمثلها صالح عبدالله لوتاه إلى شرح واف عن حجم وأهمية المشروع ومردوداته السياحية والاستثمارية والاقتصادية على المنطقة.

ويضم المشروع مجموعة فنادق وفلل سياحية ومحمية طبيعية وحدائق ومنطقة بحيرات ومنطقة ألعاب ترفيهية ورياضية وممشى ومحلات تجارية ومساجد.

وحضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مؤسسة «عقار» وعدد من المسؤولين والقائمين على المشروع التوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع بين «عقار» وشركة لوتاه للتطوير العقاري وذلك بديوان الحاكم.

وقع الاتفاقية عن «عقار» غالب جابر المدير التنفيذي، فيما وقعها عن شركة لوتاه للتطوير العقاري صالح عبدالله لوتاه المدير التنفيذي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي - عقب توقيع الاتفاقية - أن هذا المشروع يعتبر بمثابة البداية لانطلاق وإقامة مشروعات استثمارية وسياحية في منطقة مصفوت والمناطق المجاورة لها من أجل تطوير الجانب الاستثماري والسياحي والاقتصادي، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مناخ معتدل وأجواء طبيعية إضافة إلى استفادة أهل المنطقة من تلك المشاريع وزيادة الحركة السياحية.

وقال جابر إن توجيهات مجلس الإدارة ورؤيته الجديدة تهدف لتنويع الاستثمار والتوجه للاستثمارات السياحية والتجارية. مشيراً إلى أن المشروع أول التوجهات الجديدة للمؤسسة، والتي تعمل على تطبيق استراتيجية جديدة لتطوير إمارة عجمان سياحياً.

وأوضح لوتاه أن مشروع منتجع مرتفعات مصفوت يعتبر من المشاريع السياحية الكبيرة سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات وعدة مراحل حيث تم الانتهاء من وضع التصاميم الأولية للمشروع والآن بصدد إحالة أعمال التصاميم التفصيلية إلى شركة خدمات استشارية هندسية على أن يبدأ العمل بتنفيذه منتصف 2018 وتنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2021 تبدأ بعدها المراحل الأخرى.