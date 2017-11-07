380.4 مليار درهم القيمة السوقية لـ «سوق دبي» خلال الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا بلغت نسبته 5.1% ليبلغ 3563.99 نقطة، مقابل 3392 نقطة في نهاية الربع الثاني من عام 2017. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكبرها في الارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8.5%، تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 6.6% ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.6% تلاه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.2%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 9.5% ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.0%.وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، ارتفعت في نهاية هذا الربع بنسبة 7.8% لتبلغ نحو 380.4 مليار درهم مقارنة مع 353 مليار درهم، سجلت في نهاية الربع الثاني من عام 2017. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الربع بنسبة 22.7% لتبلغ حوالي 16.7 مليار درهم مقارنة مع 21.6 مليار درهم سجلت خلال الربع الثاني من عام 2017، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.9% ليبلغ نحو 11.4 مليار سهم خلال هذا الربع مقابل 18.3 مليار سهم، تم تداولها خلال الربع الثاني من عام 2017، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 18.9% لتبلغ نحو 188.4 ألف صفقة مقابل 232.3 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الربع نحو 7.4 مليار درهم.