«منازل العقارية» تبدأ تسليم «الريف 2» قبل نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة منازل العقارية «منازل»، أن المرحلة الأولى من مشروع الريف 2 على وشك الانتهاء، وسيتم تسليم الفلل قبل نهاية العام الجاري.
وبينت في بيان أمس، أنه تم بيع 95% من فلل المشروع واكتمال ما نسبته 70% من المشروع. كما اكتملت الهياكل لجميع الفلل وتم تسجيل المشروع لدى بلدية مدينة أبوظبي.
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ويتألف مشروع الريف 2 الذي تم البدء في تنفيذه في 2016 من 860 فيلا دوبلكس في أربعة أحياء سكنية، ويعتبر المشروع مجتمعاً متكاملاً يضم جميع الخدمات والمرافق مثل المدارس التي تستوعب ما يقرب من 1500 طالب، ومتاجر التسوق والمطاعم، والعيادات والحدائق العامة. وسوف يستضيف مركز التسوق نحو 30 محلاً تجارياً.
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ومع الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، سنقوم بتسليم فلل المرحلة الأولى لأصحابها قبل نهاية 2017. ويأتي ذلك نتيجة لنجاح مشروع الريف (1) الذي يضم حالياً 17.000 ساكن».
وحظي مشروع الريف 2 بشعبية كبيرة بين المستثمرين العقاريين في الدولة، حيث تم بيع 95% من إجمالي الوحدات ما يعود على نجاح تطبيق مفهوم تطوير المجمعات السكنية لذوي الدخل المتوسط. وما يميز موقع المشروع ارتباطه بالشوارع الرئيسية بين أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة وسهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية مثل جزيرة ياس ، ودبي باركس آند ريزورتس ، ومطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم.