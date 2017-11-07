دبي (الاتحاد)

دخل مركز دبي للسلع المتعددة، في تعاون مع شركة ميرسك للتمويل التجاري لتوفير حل شامل للتعامل مع تدفق السلع والتمويل على حد سواء.

وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نظراً لأن 90 في المائة من الاحتياجات الغذائية للمنطقة يتم استيرادها، فإن الحصول علی التمویل التجاري أمر بالغ الأهمیة وأحد الدوافع وراء إنشاء مجموعة تجارة الأغذية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وأضاف يمثل تعاوننا مع ميرسك تطوراً مهماً للمشاركين في السوق، حيث إنه لا يقلل من المخاطر فحسب، بل يعمل كمحفز للنمو من خلال توفير إمكانية الحصول على تمويل تجاري آمن وآليات للشحن».

من جانبه، قال سنان أوزكان، من شركة ميرسك للتمويل التجاري، الإمارات العربية المتحدة: «إن الحصول على التمويل التجاري هو إحدى أكبر العقبات التي تواجه التجارة العالمية، وقد لاحظنا في ميرسك هذه الفجوة في السوق، وقدمنا منتجاً يمكن أن يلبي احتياجات عملائنا.

وتابع تجمع ميرسك للتمويل التجاري بين تدفق السلع والتمويل الذي يدعم الشركات التي تستورد وتصدر عالمياً. وقال، قمنا بتأسيس كيان للتمويل التجاري تابع لميرسك في مركز دبي المالي العالمي، يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، في شهر يوليو 2017.