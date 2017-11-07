84.7 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» الربعية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

ارتفعت إيرادات شركة سيراميك رأس الخيمة من الأعمال الأساسية، بنسبة 14.1% على أساس سنوي لتصل إلى 643.6 مليون درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وبنغلاديش.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، إن شركة سيراميك رأس الخيمة سجلت أداءً قوياً بنمو إجمالي إيراداتها إلى 705.2 مليون درهم، بزيادة 9.2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016، مشيراً إلى أن إيرادات الأعمال الأساسية شكلت أعلى مستوى لها في جميع الأوقات بنسبة 92% من إجمالي الإيرادات نتيجة استمرار تنفيذ خطة خلق القيمة، كما انخفضت إيرادات الأعمال غير الأساسية بنسبة 24% على أساس سنوي وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة، منوهاً بأن سيراميك رأس الخيمة حققت أرباحاً صافية بقيمة 84.7 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة قوية بنسبة 365% على أساس سنوي وهامش أرباح صافية بنسبة 12.0%، ووصلت الأرباح الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 262.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 76% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفز صافي الأرباح (باستثناء صافي الأرباح والمخصصات غير العادية) على أساس المثل بالمثل إلى 87.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 117% على أساس سنوي و2.2% على أساس ربع سنوي.

وأوضح أن الشركة واصلت نموها في الأسواق المحلية والإقليمية وشهدت انتعاشاً في الإيرادات في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت إيرادات البلاط والأدوات الصحية بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 65.0 مليون درهم، وحافظت الإيرادات ربع السنوية على استقرارها، كما حققت بنجلاديش نمواً قویاً في الإيرادات وحافظت علی هوامش أرباح عالية بعد توسعة الطاقة الإنتاجية في العام الماضي.

وبين مسعد أن سيراميك رأس الخيمة أظهر تحسناً في إجمالي هامش أرباح «الأعمال الأساسية» التي ارتفعت بواقع 300 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 32.7%. وارتفعت هوامش إجمالي أرباح البلاط إلى 28.4%، وهو الأعلى للربع الثالث منذ 3 سنوات، وإجمالاً ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 149 مليون درهم إماراتي، بينما أظهرت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين تحسناً ملحوظاً بنسبة 21.1%.وقامت الشركة بتخفيض الميزانية العمومية وزيادة الهوامش وتحسين العوائد للمساهمين، ونوه بأن الشركة تنتج 110 ملايين متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنوياً في ستة عشر مصنعاً من الطراز الأول في كل من الإمارات والهند وبنغلاديش وإيران، مضيفاً أن شركة سيراميك رأس الخيمة توزع منتجاتها على 150 دولة في العالم وفي 20000 فندق على مستوى دول القارات، من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا.