«أبيض الشباب» إلى نهائيات كأس آسيا لـ «المرة 14»

بيشكيك (الاتحاد)

حجز منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، مقعده في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقررة في إندونيسيا 2018، بعدما ظفر بصدارة المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 9 نقاط، بفوزه العريض أمس على قرغيزستان «المستضيف» بنتيجة 4 -1، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل خالد البلوشي «هدفين» في الدقيقتين 7 و17، وخلفان النوبي في الدقيقة 67، و«البديل» راشد مبارك في الدقيقة 68 أهداف منتخبنا، في حين أحرز دستان كاريبيكوف هدف قرغيزستان في الدقيقة 43، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل عُمان مع البحرين 1-1 على الملعب ذاته. وابتعد منتخبنا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط من أربع مباريات لقرغيزستان، و4 نقاط لكل من عُمان والبحرين، في حين لا زال رصيد نيبال خالياً من النقاط، حيث ضمن «الأبيض» الفوز بصدارة المجموعة، والحصول على بطاقة التأهل إلى النهائيات، قبل الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً، حيث يلتقي مع البحرين، فيما تلعب نيبال مع عُمان.

وأكمل «أبيض الشباب» مشاركاته في نهائيات كأس آسيا للشباب بالتأهل رقم 14، حيث ستكون المشاركة المرتقبة لمنتخبنا في إندونيسيا 2018 رقم 14 في تاريخ الإمارات في نهائيات آسيا للشباب، والسابعة على التوالي بعد أعوام 1982، 1985، 1988، 1992، 1996، 2000، 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2014، 2016، وخاض منتخبنا 53 مباراة في تاريخ مشاركاته القارية في نهائيات آسيا تحت 19 عاماً، حقق الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 14، مقابل الخسارة في 22 مباراة أخرى، وسجل «الأبيض» 73 هدفاً في النهائيات، مقابل 75 هدفاً هزت شباكه.

وتوج «أبيض الشباب» باللقب مرة واحدة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة، في نسخة عام 2008 بالسعودية، مقابل تواجده في مونديال الشباب تحت 20 عاماً، في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى في العام 1997 بماليزيا، بعد حلوله ثالثاً في نهائيات 1996، والثانية في 2003 بالإمارات «مستضيف»، والثالثة في 2009 بمصر، بعد تتويجه باللقب الآسيوي في 2008.