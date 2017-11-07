7 مشاهد في الجولة السابعة

معتصم عبدالله (دبي)

أوفت جولة القمم الثلاث، بكل الوعود بما شهدت الملاعب نسبة الحضور الجماهيري الأكبر، بحضور أكثر من 30 ألف مشجع، حيث كانت النسبة الأعلى في «كلاسيكو أبوظبي» الذي جمع الوحدة بضيفه العين، والذي شهدت حضور 10958 متفرجاً، وحقق ثنائي الصدارة الوصل والعين «أغلى ثلاث نقاط»، بتفوق «الإمبراطور» على جاره «العميد» في «ديربي بر دبي» المشتعل بـ«ثنائية» ليما، فيما قاد المدافع محمد أحمد «الزعيم» لكسر عقدة النتائج السلبية على استاد آل نهيان، وحصد الشارقة فوزه الأول في الدوري، فيما حسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث الأخرى.

1/ احتفاليات كبيرة بيوم العلم

احتفلت لجنة دوري المحترفين بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، من خلال مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ودخل لاعبو الفريقين والحكام وحملة الأعلام إلى الملعب مرتدين قمصاناً خاصة تحمل شعار يوم العلم، كما شارك عدد من لاعبي دورينا في التعبير عن فرحتهم باليوم من خلال تسجيلات فيديو يتم نشرها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

وتواصلت الاحتفالات بهذه المناسبة داخل الملاعب، بعرض شعار يوم العلم على الشاشات الإلكترونية والشاشات الكبيرة بالاستادات المختلفة التي تستضيف المواجهات، إضافة إلى قائمة بداية المباراة، وتأتي المشاركة في المناسبة الغالية، تأكيداً للمكانة السامية لعلم الدولة في نفوس الجميع، وتعبيراً عن الامتنان لمؤسسي الإمارات، الذين أرسوا دعائم النهضة والتطور، وتعزيزاً للحس الوطني الذي يدفع الجميع للتضحية بكل ما يملكون في سبيل رفعة وطننا الحبيب، وبذل أقصى الجهود من أجل تواصل مسيرة البناء والتنمية.