عرب ما قبل الإسلام

إميل أمين

ضمن الأسئلة الجوهرية التي تتعلق بتاريخ العالم العربي وحضارته قبل ظهور الإسلام: كيف كان واقع حالهم ومآلهم؟ هل كانوا بعيدين كل البعد عن الحضارة بمعناها ومبناها، بمعنى أنها كانت صحراء جرداء قاحلة أم أنها كانت عامرة وزاهرة في شتى المجالات، من تجارة وزراعة، بناء وإعمار، كتابة وقراءة، اختلاط حضارات وآراء، وتعدد أديان ومذاهب؟

ربما اهتم المستشرقون والرحالة الأجانب، من غير العرب، بهذا التاريخ، بأكثر مما تنادى له العرب أنفسهم، وعبر قراءات متعمقة عديدة يكاد المرء يخلص إلى نتيجة مذهلة، وهي أن جزيرة العرب وما نحوها تشهد بأن هناك حضارات كبيرة قامت بها، وشعوب مبدعة تقاطع إنتاجها الإنساني فوقها وعلى أراضيها. لقد كانت جزيرة العرب مهداً للحضارات وموطن للفلاسفة والأنبياء والرسالات وصناع الأبجدية والكتابة والترقيم، وفي تلك الرقعة الجغرافية من الأرض سن أول قانون وضعه الإنسان، وقد ظلت رمالها وجبالها، خيامها وقدورها، شعراؤها وآدابها مصادر إلهام للشعراء الأقدمين، ولعل السؤال هو: ما الذي جرى وأدى إلى انقطاع الوصل بين تلك الحقبة التاريخية الحضارية العربية، وما بعد ظهور الإسلام؟

تزوير التاريخ

يبدو أن بعض العرب وطوال التاريخ القديم كانوا يميلون إلى فكرة القراءة في المعكوس، وعدم الالتزام بفكرة المنهج التاريخي، فعلى الرغم من أن عدداً بالغاً من المؤرخين قبل الإسلام قد قدم لنا بصورة علمية تضارع ما هو متفق عليه في أيامنا الحالية، منهجية علمية للتاريخ بقواعد ومعايير يلتزم بها القائمون عليها، إلا أنه وفي زمن العباسيين بصورة خاصة حدثت انتكاسة تجاه تاريخ العرب قبل الإسلام.

ولعل المفارقة التاريخية، والازدواجية الأخلاقية في هذا المقام تتصل بكون العباسيين قد قاموا على ترجمة وتعريب علوم الإغريق والأثينيين إلى اللغة العربية، عبر النصارى العرب بنوع خاص مثل السريان، لكنهم في الوقت ذاته عمدوا إلى إنكار وجود أي تاريخ حضاري للعرب قبل ظهور الإسلام، وكأن وجود مثل ذلك التاريخ، أو الحديث عن مثل تلك الحضارات هو أمر يمكن أن ينتقص من الحضارة العربية بعد الإسلام، والتي شارك في إقامة أعمدتها نصارى ويهود وعباد أوثان، وفات عليهم أنه وإن كان الإسلام قد أفرز لاحقاً حضارة كبرى في كل المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية، إلا أن ما جرت به المقادير من قبل كان نتاجاً إنسانياً عالياً وغالي الجودة، وإن إنكاره لن يزيد من شأن الحضارة الإسلامية ذراعاً واحدة، إذ كيف لعاقل من المؤرخين أن ينكر جدلية التاريخ الذي مرت به تلك المنطقة من عصور إنسانية مختلفة، كل منها صبغ بصبغة خاصة، بدءاً من العصر الحميري، ثم العصر السبئي، والعصر الكندي، مروراً بالعصر العدناني والعصر القرشي والعصر الأموي والعباسي والأيوبي والبنهاني واليعربي، فقد كانت جميعها سلسلة متصلة من التواصل الأنثروبولوجي تنبه لها عدد كبير من المستشرقين الغربيين ومن الرحالة، وكذا فعل عدد قليل من المفكرين والمؤرخين العرب، الذين صارت كتاباتهم مراجع لنا، تهدينا في طريق البحث عما كان هناك، وكيف كان وإلام انتهى بهم المقر والمستقر... ماذا عن هؤلاء؟