البنوك تعزز رصيد «حساب التوفير» بـ5.7 مليار درهم بنمو %3.7

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد حساب التوفير لعملاء البنوك في الإمارات بمقدار 5.7 مليار درهم وبنمو نسبته 3.7% منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يعكس تواصل السلوك التوفيري لدى شريحة من المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين.

وبناء على أرقام صادرة عن مصرف الإمارات المركزي بلغ إجمالي رصيد التوفير لدى الجهاز المصرفي 159.4 مليار درهم منها 129.56 مليار درهم بالعملة المحلية في ما وصل بالعملة الأجنبية 29.813 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكان الربع الأول من العام الجاري، شهد زيادة بمقدار 4.3 مليار درهم في إجمالي رصيد حساب التوفير الذي وصل إلى 158 مليار درهم وحافظ على نفس المستوى خلال الربع الثاني تقريباً قبل أن يعاود الحساب تعزيز رصيده في الربع الثالث بالغاً مستوى 159.4 مليار درهم.

ويتضح من خلال الأرقام أن الزيادة في حساب التوفير بالعملة المحلية بلغت 4.6 مليار درهم تقريباً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مرتفعة من 125 مليار درهم تقريباً في العام 2016 إلى 129.56 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر سبتمبر الماضي. ووصلت الزيادة في حساب التوفير بالعملة الأجنبية بمقدار 1.1 مليار درهم بعدما ارتفع إجمالي الرصيد إلى 29.813 مليار درهم.