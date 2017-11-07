رحلات «شارتر» من الأسواق الناطقة بالألمانية إلى دبي

دبي (الاتحاد)

رحبت شركة «ميتينغ بوينت الإمارات» بوصول أول رحلة لها من مدينة «لايبزيغ» الألمانية إلى مطار آل مكتوم، في الثاني من نوفمبر الجاري، في إطار برنامج هو الأول والوحيد لرحلات الـ «شارتر» التي تنطلق من الأسواق الناطقة بالألمانية باتجاه دبي وتحديداً إلى مطار آل مكتوم إنترناشونال على مدار 365 يوماً في السنة، وفي جميع المواسم من دون استثناء. ويساهم هذا البرنامج في استكمال خدمات الطيران الراقية التي تقدمها «طيران الإمارات» حالياً من فيينا، زوريخ، جنيف، فرانكفورت، ميونيخ، برلين وهامبورغ.

وتنطلق الرحلات اليومية المباشرة طوال أيام السنة من لايبزيغ، هانوفر، كولونيا، ميونيخ وشتوتغارت. وفي فصل الشتاء ستنظم رحلات أسبوعية من برلين وبازل، وفي الصيف ستنظم رحلات أسبوعية من نورمبرغ ودريسدن.

وقال خالد جوني، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتينغ بوينت إنترناشونال»، خلال مؤتمر صحفي بفندق «دوبل تري باي هيلتون جميرا بيتش» «نحن سعداء جداً بهذا الإطلاق، فإضافة أكثر من 100 ألف سائح سنوياً من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية من المؤكد سيكون له وقع إيجابي على الوجهة وعلى شركائنا الفندقيين المحليين على حدٍ سواء».