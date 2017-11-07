منصة موحدة لدول «التعاون» في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

تشارك دول مجلس التعاون بمعرض «إكسبو 2020 دبي» في جناح خاص، إضافة إلى الأجنحة الفردية للدول الأعضاء، تسلط فيه الضوء على الإنجازات التي تحققت في مسيرة المجلس الماضية، والنقلات النوعية التي تحققت بمختلف القطاعات عبر الشراكة والتعاون بين دول مجلس التعاون، ليكون المجلس أول منظمة دولية متعددة الأطراف تشارك رسمياً في إكسبو 2020 دبي.

ويتواصل جناح مجلس التعاون مع الزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 25 مليون زائر، كما سيعمل على تحقيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، لتعزيز سبل التعاون في تطوير اقتصاد المعرفة وإنجاز الخطط التنموية، فضلاً عن تبادل الأفكار بشأن التوجهات العالمية التي تتبنى أفضل ممارسات بما يتناغم مع المواضيع الفرعية للحدث، وهي التنقل والفرص والاستدامة. ووقع اتفاقية المشاركة معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الهاشمي: «يسعدنا قرار مجلس التعاون بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستكون تجسيداً للتضامن والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون. سوف يستقطب إكسبو 2020 الملايين من الناس على مدى ستة أشهر، وسيكون هذا الجناح فرصة لإظهار قوة تواصل العقول».

وقال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: «عملنا منذ تأسيس المجلس منذ أكثر من 35 عاماً على توطيد العلاقات والروابط وتمتين أواصر التعاون بين مواطنينا. تفخر دول المجلس بحق بما حققته كل منها على حدة، كما تفخر بنفس القدر بالإنجازات المهمة المشتركة في مجالات التنمية والتطوير، مثل إنشاء السوق المشتركة الخليجية، وإن قرارنا بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي يجسد هذه الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ستتعزز من خلال هذه التجربة المميزة». ويعيش اليوم أكثر من 51 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتجلى قوة المجلس الاقتصادية من خلال حجم التجارة البينية، فالمملكة العربية السعودية أكبر الشركاء التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية معها 71.6 مليار درهم في العام الماضي، بينما وصل حجم التبادل التجاري مع عمان إلى 31.9 مليار درهم و25.8 مليار درهم مع الكويت و16 مليار درهم مع البحرين.

وأضاف: سيكون إكسبو دبي منصة للتعاون الدولي، وتعزيز الابتكار وخلق شراكات هادفة ستستمر بعد عام 2020 ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل للمنطقة والعالم.

وسوف يستقطب الحدث الملايين من الزوار، من المتوقع أن يأتي 70% منهم من خارج الإمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ المعرض العالمي الذي يعود إلى 166 عاماً.