عبدالرحيم جمعة يختار تشكيلة الأسبوع

أبوظبي ( الاتحاد)

تنوعت تشكيلة فريق الأسبوع، خلال الجولة السابعة، بين نخبة من اللاعبين الذين قدموا مستويات لافتة، سواء في مباريات القمة، أو مواجهات قاع الترتيب، وبدا التنافس على أشده، للظهور بأداء قوي وصورة جيدة، نظراً لأهمية النقاط.

واستحق خالد عيسى حارس العين، دخول التشكيلة، بفضل الأداء الرائع الذي قدمه في «كلاسيكو أبوظبي»، ونجاحه في الدفاع عن مرماه بكل مهارة وشجاعة، وتصدى للعديد من الهجمات الخطيرة.

وفي الدفاع، تألق محمد أحمد لاعب العين، وكان فعالاً في الدور الهجومي، بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة، وقيادة العين إلى الفوز، كما قدم محمد الظاهري الظهير الأيسر في الوحدة عطاءً كبيراً، ومصدر خطورة، واستحق وليد عباس لاعب شباب الأهلي دبي اقتحام التشكيلة، بفضل حُسن تعامله مع المنافس، وقيادة دفاع فريقه للحفاظ على نظافة شباكه، وقدم وحيد إسماعيل لاعب الوصل، أداءً مميزاً، في لقاء القمة أمام النصر. أما في الوسط ظهر لاعبا الارتكاز عامر عبد الرحمن لاعب العين، وإدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة بأداء متميز، ومصدر حركة ونشاط مستمر.

وفيما يتعلق بالجناح الأيمن، حافظ فابيو دي ليما على مكانه في التشكيلة، بفضل عطائه الكبير وتوهجه من جولة إلى أخرى، وسجل هدفي «الفهود» في «ديربي بر دبي»، أما الظهير الأيسر فكان البرازيلي كايو لاعب العين الذي تحرك بخطورة. وفيما يتعلق بالخط الأمامي، يستحق عمر عبد الرحمن العائد من جديد إلى تشكيلة «الزعيم»، أن يزين التشكيلة، بفضل دوره الفعال خلف المهاجمين، ولمساته الدقيقة والخطيرة، بينما تألق في الهجوم صامويل روزا لاعب حتا بتسجيل هدفين.

ويستحق الكرواتي زوران المدير الفني للعين لقب مدرب الجولة، بفضل نجاحه في التعامل بذكاء كبير مع مباراة «كلاسيكو أبوظبي».