آنا أولسون: «اللوفر أبوظبي» يشكل إضافة نوعية للسياحة العالمية

لندن (الاتحاد)

قالت آنا أولسن مديرة إدارة المبيعات والتسويق في قصر الإمارات إن فريق القصر سيروج لمتحف اللوفر – أبوظبي لدى شركاء السياحة والسفر الأوروبيين وتقديم عروض خاصة لنزلاء وضيوف قصر الإمارات لزيارة المتحف.

وقالت على هامش مشاركة الفندق في سوق السفر العالمي بلندن، إن افتتاح اللوفر- أبوظبي حدث عالمي بكل تأكيد ستكون له أبعاد إيجابية كبيرة على صناعة السياحة والثقافة في أبوظبي والإمارات والمنطقة، لأنه متحف عالمي بتصميم فريد لا مثيل لها في العالم إلى الآن.

وقالت إنه مع افتتاح المتحف سترتفع معدلات الإشغال في قصر الإمارات إلى معدلات قياسية، مشيرة إلى أن قصر الإمارات حقق معدلات إشغال تجاوزت 90% في أكتوبر الماضي. ووصفت السوق الأوروبي بأنه مهم جدا لقصر الإمارات، الوجهة المتكاملة لسياحة الترفيه والأعمال لدى النخبة، كما يتكامل مع متحف اللوفر أبوظبي في تقديم أبوظبي إلى العالم كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

وقالت أولسن إن متحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات، يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمنصة للثقافة في المنطقة، مضيفة أن «زيارة متحف اللوفر في جزيرة السعديات ستترك انطباعات خاصة في ذاكرة كل سائح يزور أبوظبي».