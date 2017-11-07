الكابتن capitano.uae@gmail.com

فلسفة ولا معاياة البيضة والدياية قديمة جداً ودايماً هيه أفضل وسيلة تبا تعايي بها حد، ولا تبا تورط فيها شباب تبا تضحك عليهم وتخليهم يطاحنون وانته تضحك.

أكيد كلكم تعرفون هالفلسفة وفي كرتنا البيضة والديايه حاضرة دايماً، تباها في التلفزيون حاضرة بين المحللين وسوالفهم تباها في برامج السهره حاضرة وتحس انه شي إجباري أي واحد يجابل الثاني عالطاولة لازم يعاييه ويناحسه في أي راي يقوله، ولو غير فلان رايه في حلقة بتحصل علان معاكسنه ولو على باطل.

البيضة والديايه تباها في سوالف محللي الحكام ولا حتى لجنتهم موجودة هذا يقول النية موجودة وتجلب القناة تسمع أن النية مب موجودة!! ارسولكم على بر ترى لعوزتونا ولو حد يبا يسوي لكم فيديو حق تفسيراتكم يمكن تتفاجؤن وما تعرفون عماركم من كثر ما تختلفون وتغيرون كلامكم بين مباراة ومباراة ولا فريق وفريق.

آخر تطبيق لفلسفة البيضة والدياية هي سالفة ليما وربعه في فيديو البطاريق اللي انتشر بسب مباراة داحس والغبراء !.. أول شي خل نتفق على أن البطريق طير حبوب ويونس والكل يحبه واكثركم يروح الإمارات مول ويتصور وياه سلفي وهو يضحك أكثر من عياله.

عموما نرجع حق فلسفة البيضة والديايه اللي فتحت لها القنوات استوديوهات مالها أول ولا آخر، الفيديو غلط ولا مب غلط؟ اللعيبه ارتكبوا سوء سلوك ولا مافيها شي؟ النصر غلط انه اشتكى ولا ماغلط؟ الوصل غلط انه ما أدب لعيبته ولا ماغلط؟ هذي قضية رياضية ولا قضية قانونية مفروض تروح الشرطة!