وريثة الحضارات الأولى

د. تهاني سنديان

اختلف المؤرخون والباحثون في علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع المعرفة في معنى مصطلح عرب، فبعضهم اعتبره مشتقاً من تسمية العابر، أي المهاجر أو الراحل، والبعض الآخر اعتبره آتياً من الإفصاح والإبانة، إذ العربي مشهور بفصاحته وإعرابه عن الشيء بقوة وسطوع، وكان مسيحيو الحيرة قبل الإسلام يُسمّون العرب بالمعربين، أي أصحاب اللسان الواضح المبين. والآشوريون كانوا سمّوا العرب قبل اختلاطهم بهم، بحسب الباحث د. رضوان الشيتي، «بشهب الصحراء البائنة اللامعة، والتي تعرب عن نفسها على نحو فائق الجلاء في التعبير القاطع».

أقدم لفظ لمصطلح العرب، ورد في النصوص الآشورية في العام 853 ق. م.، وهو منقوش على لوح صخري صلد يعود إلى زمن الملك الآشوري شلمنصر الثالث، القائد الذي كان يتمتع بقدرات عسكرية وسياسية فذة، وكان قد أعلن حربه على الآراميين وأقوام أخرى في الجزيرة العربية قادوا اتحاداً ضد الغزو الآشوري مثّل 11 ملكاً، وكانت معركة قرقر التي شهدت ولادة اسم العرب؛ هذا الاسم الذي أطلق أولاً على سكّان شمال الجزيرة العربية، ومن بعد اتسعت دائرته كتسمية لتشمل وسط أهل الجزيرة العربية وجنوبها.

كما ورد اسم العرب في الأسفار القديمة، مثل «سفر أشعيا في التوراة؛ وقُصد بالاسم وقتها البدو المنتشرين على امتداد أقاليم الصحراء العربية شمالاً وجنوباً. على أن أبا التاريخ هيرودوت أطلق اسم العرب على عموم سكان بطاح الجزيرة العربية والصحراء الشرقية لمصر وبطاح البحر الأحمر في القرن الخامس قبل الميلاد.

وفي المحصّلة، لم يتبلور اسم العرب على نحو دالٍ وكامل التوصيف الهُووي (من الهوية) إلا في القرن العاشر قبل الميلاد، حين سمّوا بـ «العرب» لتمييز بلادهم عن بلاد الأقوام الأخرى المجاورة.

كان سكان شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام يتكلمون اللغات الآرامية والفينيقية (الكنعانية) والعبرية والتدمرية، لكن هذه اللغات زالت كلها، باستثناء العربية التي جمعت الساميين جميعاً على تنوّع لهجاتهم فيها، وتفوّقت على اللغة العبرانية والآرامية التي تحدّرت منها اللغة السريانية المعروفة بلغة السيد المسيح عيسى عليه السلام. ويؤكد المستشرق النمساوي لويس شبرنغر الذي يصف جغرافية جزيرة العرب بأنها «أساس التطور التاريخي للسامية»، بأن اللغة العربية هي الشكل الأكثر قدماً والأكثر أصالة للجماعة السامية، وهي الأكثر احتفاظاً بخصائص اللغة السامية الأم.