«نيرفانا» تفتتح مكاتب جديدة في دول خليجية وأميركا وأستراليا

لندن (الاتحاد)
تستعد شركة نيرفانا للسياحة والسفر لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا لتقديم أرقى الخدمات في الأسواق العالمية، وذلك بعد ان افتتحت احدث مكاتب لها في كل من القاهرة ولندن مؤخراً.
وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي للشركة «إن هذا التوسع يجيء في ظل النجاحات التي حققتها
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وقال العلي «إن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الشركة في مدن دولة الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعالم ساهم في توسيع خطط عملنا بنجاح». وحصلت شركة نيرفانا للسياحة والسفر على جوائز مرموقة من جوائز السفر العالمية 2017 وهي جائزة أفضل منظم رحلات بالشرق الأوسط، وجائزة وكالة سفر الأعمال الرائدة في دولة الإمارات لعام 2017.