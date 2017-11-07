«نيرفانا» تفتتح مكاتب جديدة في دول خليجية وأميركا وأستراليا

لندن (الاتحاد)

تستعد شركة نيرفانا للسياحة والسفر لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا لتقديم أرقى الخدمات في الأسواق العالمية، وذلك بعد ان افتتحت احدث مكاتب لها في كل من القاهرة ولندن مؤخراً.

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي للشركة «إن هذا التوسع يجيء في ظل النجاحات التي حققتها

«نيرفانا»، والتي مكنتها من إحداث نقلة نوعية في عالم السياحة والسفر على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربية والتأثير في الأسواق الأوروبية والعالمية». وأكد على هامش انطلاق معرض السفر العالمي في لندن «ان الشركة تشهد تزايداً في حركة الحجوزات بشكل أعلى من معدلاتها في السنوات السابقة، مشيرا إلى ان الارتفاع الكبير بعدد السياح ونسبة الحجوزات أدى إلى توسع الشركة خارج دولة الإمارات، حيث تم افتتاح مكاتب جديدة للشركة في الصين وأسبانيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وقال إن الشركة تستعد لافتتاح مكاتب لها في عدد من الدول الخليجية والولايات المتحدة وأستراليا.

وقال العلي «إن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الشركة في مدن دولة الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعالم ساهم في توسيع خطط عملنا بنجاح». وحصلت شركة نيرفانا للسياحة والسفر على جوائز مرموقة من جوائز السفر العالمية 2017 وهي جائزة أفضل منظم رحلات بالشرق الأوسط، وجائزة وكالة سفر الأعمال الرائدة في دولة الإمارات لعام 2017.