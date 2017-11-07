استراتيجية جديدة للسياحة العلاجية في أبوظبي

عاطف عبدالله (لندن)

تطلق دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي استراتيجية جديدة للسياحة العلاجية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تباشر إطلاق الحملة الترويجية لها مطلع العام المقبل، حسب سلطان الظاهري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع السياحة في الدائرة.

وقال في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركة الدائرة في سوق السفر العالمي الذي بدأ أعماله أمس بالعاصمة لندن، إن أبوظبي يمكنها أن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العلاجية عالميا لما تمتلكه من بنى تحتية وإمكانيات بشرية تؤهلها لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن أبوظبي تتمتع بمقومات مختلفة لنجاح السياحة العلاجية منها الموقع الجغرافي المتميز ووجود البنية التحتية الداعمة للسياحة العلاجية من مستشفيات عالمية وفنادق ومراكز تجارية والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، حيث تتوافر عناصر البيئة السياحية والإقليمية والدولية مما يعطى فرصة لنمو القطاع بشكل مطرد.

ونوه الظاهري بقرار مجلس الوزراء الموقر والخاص بمنظومة إصدار تأشيرات الدخول العلاجية، مؤكدا أنه يكرس خطط نمو قطاع السياحة العلاجية، كما يسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، في أبوظبي بصفة عامة ودولة الإمارات بصفة خاصة.