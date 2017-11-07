«اللولو» تفتتح متجرها الثامن في مدينة العين 2018

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مجموعة اللولو هايبر ماركت، المتخصصة في تجارة البيع بالتجزئة في المنطقة، أنها ستفتتح قريباً هايبر ماركت في منطقة زاخر بمدينة العين.

وبهذا الافتتاح، سيصل إجمالي عدد متاجر اللولو في مدينة العين إلى ثمانٍية متاجر، متوقعة أن يتم افتتاح هايبرماركت اللولو الجديد في العين في غضون الستة أشهر المقبلة، بحلول منتصف 2018، حيث إن جميع متطلبات البنية التحتية اكتملت بالفعل.

وتم الإعلان عن افتتاح الهايبرماركت الجديد من قبل يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية عقب توقيع اتفاقية مع عبد الله محمد سعيد المروشد السبوسي، المطور في شركة الزاخر العقارية.

وسيوفر المبنى المكون من طابقين والذي يمتد على مساحة 25 ألف قدم مربعة مجموعة واسعة من خيارات التسوق بدءاً من المأكولات الطازجة، ومنتجات الألبان والفواكه، والخضراوات، واللحوم والأسماك ومتجر متعدد الأقسام، كما سيخدم الهايبر ماركت الجديد عند تشغيله، المواطنين والمقيمين من منطقة فلج هزاع ونعمة وغيرها من المناطق المجاورة.

وقال يوسف علي: «سياستنا تتمثل في تقديم تجربة تسوق فريدة أقرب إلى الناس في الضواحي بدلا من جعلهم يقودون لمسافات طويلة إلى المدن الكبرى»، وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع لإنشاء المزيد من محلات اللولو هايبر ماركت ولولو إكسبريس في مدينة العين وضواحيها ومن بينها منطقة اليحر، وأم غافة، الطويا، والمقام والحاير والخالدية، وجميع هذه المشاريع قيد التخطيط حالياً.

وحضر المراسم، شاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في منطقة العين وعدد من المسؤولين.