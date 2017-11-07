2937 جولة تفتيشية بأسواق الدولة ومخالفة 129 منفذاً تلاعب بالأسعار

بسام عبد السميع (أبوظبي)

نفذت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث، 2937 جولة تفتيشية على أسواق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، خالفت خلالها 129 منفذاً رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية وسلع «الضريبة الانتقائية»، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي، إن «الجوالات التفتيشية التي نفذتها الوزارة على الأسواق، كانت بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومياً في مختلف أسواق ومنافذ البيع بالدولة»، مشيراً إلى أن نسبة الاستقرار بالأسواق تجاوزت 99%، وأن المخالفات الخاصة بالممارسات الصحيحة في البيع، وعرض السلع محدودة جداً.وأضاف النعيمي، عقب لقائه مسؤولي منافذ البيع في أبوظبي أمس، أنه «تم التأكيد على استمرار تثبيت أسعار السلع المتفق عليها، التي بلغت 4500 صنف من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية دون زيادة حتى نهاية العام، مع وضع ملصق تثبيت سعر السلعة»، ضمن مبادرات عام 2017 لعرض السلع وأسعارها داخل منفذ البيع بشكل واضح.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع لزيادة عدد أصناف السلع مثبتة الأسعار إلى 5 آلاف صنفاً لعام 2018، مقابل 4500 صنف حالياً بزيادة 11% في عدد السلع ثابتة السلع على مدار العام.

وحول حالة السوق عقب تطبيق الضريبة الانتقائية على 3 سلع مطلع أكتوبر، أفاد النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى بقيام عدد من نافذ البيع بزيادة أسعار سلع الضريبة الانتقائية، واستغلال استمرار الطلب عليها، وخلال عمليات التفتيش تبين للوزارة صحة عدد من الشكاوى، وتم سحب هذه السلع ومخالفة المنافذ التي رفعت الأسعار عن الأسعار المحددة في الضريبة الانتقائية.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية المحلية الشهر الماضي، بمخالفة رافعي أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في السوق المحلية، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسب وصلت إلى 30%.