«الاتحادية للضرائب» تحذر من تكرار التسجيل في «القيمة المضافة»

حسام عبدالنبي (دبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لا يحقّ للشخص المسجّل لغايات ضريبة القيمة المضافة أن يكون له أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، مشددة على ضرورة التحقق من عدم تقديم أكثر من طلب تسجيل واحد في ضريبة القيمة المضافة. وأشارت الهيئة إلى أن من يملك تسجيلاً ضريبياً (TRN) خاصاً بالضريبة الانتقائية يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم إصدار رقم تسجيل ضريبي آخر لها عند إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وأوضحت أن من قام بالتسجيل في «الانتقائية»، سيجد سهولة أكبر في استكمال التسجيل لأن بعض البيانات الخاصة به ستكون مسجّلة مسبقاً ضمن النظام ولا حاجة لإدخالها من جديد، منوهة إلى أن عملية تقديم الطلب الإلكتروني للتسجيل في «المضافة» يستغرق 15 إلى 20 دقيقة فقط، إذا كانت كل المستندات جاهزة.

ونبهت الهيئة أنه يحق التقدم بطلب الاستثناء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كان الشخص يجري فقط التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، موضحة أنه يجب استكمال طلب التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة والإجابة بـ «نعم» على السؤال الخاص: «هل تتقدم بطلب استثناء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟».

ونصحت الهيئة كل الأعمال الملزمة بالتسجيل في الضريبة من بداية 2018، تقديم طلب التسجيل قبل 4 ديسمبر 2017، لضمان الانتهاء من التسجيل قبل بدء العام المقبل، مشيرة إلى أن الأعمال الملزمة بالتسجيل يقصد بها أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه عند التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فإنه يتم تسجيل الشخص الذي يقوم بتشغيل الأعمال وليس الأعمال ذاتها، ويمكن أن يكون الشخص يعمل بصفة صاحب مشروع فردي، أو شخصاً اعتبارياً، أو كيان من شكل آخر، مثل منشأة فردية كجمعية خيرية أو نادٍ أو شراكة أو صندوق ائتمان، لافتة إلى أن التسجيل يشمل كل أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص المسجّل، لأنه عند التقدم بطلب للتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة، سيطلب إدخال المعلومات المتعلّقة بالشخص الذي يتمّ تسجيله، وبأنشطة الأعمال الحالية التي يزاولها أو التي ينوي مزاولتها.

وأفادت الاتحادية للضرائب، بأن التسجيل الاختياري ممكن في حال عدم الإلزام بالتسجيل، محددة حالتين يكون الشخص فيها مؤهلاً للتسجيل عند تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وهما في حال تجاوزت الإيرادات أو النفقات (التي ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة) مبلغ 187.500 درهم خلال الأشهر الـ12 الماضية، أو إذا توقع أن تتجاوز الإيرادات أو النفقات (التي ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة) مبلغ 187.500 درهم خلال الأيام الـ30 المقبلة.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب ذكرت أن التسجيل سيكون إلزامياً عند تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إذا كانت أعمالاً مقيمة في دول مجلس التعاون وتقوم بتوريدات السلع والخدمات في الإمارات، وإذا تجاوزت الإيرادات مبلغ 375 ألف درهم خلال الأشهر الـ12 الماضية، أو توقع أن تجاوز الإيرادات مبلغ 375 ألف درهم خلال الأيام الـ30 المقبلة.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب على أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للمتعاملين معها حيث ستكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة التسجيل الضريبي إلكترونياً مجانيتين.