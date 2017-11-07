أمين عام مجلس «التعاون» يزور مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال زيارته لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية توطيد العلاقة بين دول «التعاون»، وأن التعاون والعمل المشترك هو المحرك الفعال والمستمر لمثل هذه اللقاءات.
وقال، إن رصد أداء الدول والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية أمر مهم، ويجب توحيد العمل الإحصائي ومنهجيات التطبيق بين دول مجلس «التعاون» خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة التي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة والأمن والتسامح وغيرها من المؤشرات التنافسية التي تخدم المبادرات والأنشطة.
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من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «تشرفنا بزيارة معالي الدكتور الزياني لمقر الهيئة مقدرين لمعاليه إعجابه ببيئة العمل واهتمامه بالمبادرات التي تم عرضها من قبل فريق عمل الهيئة، وأن هذه اللقاءات والزيارات تقارب الجهات ذات العلاقة وفرق العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون وهو ما يسرع الإنجازات والمبادرات بصورة مميزة وبمسؤولية الجميع، من أجل وضع مرتبة دول مجلس التعاون نحو مراكز متقدمة عالمياً».