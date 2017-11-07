الطاير يبحث‭ ‬تعزيز ‬التعاون ‬مع ‬سفير مصر ‬لدى ‬الدولة

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بحضور الدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي في القنصلية المصرية في دبي، ومحمد المغربي، القنصل التجاري في القنصلية المصرية في دبي.

ورحب الطاير في مستهل الزيارة بالسفير المصري، مؤكداً حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الإمارات.واستعرض الطاير أمام الوفد المصري تجربة الهيئة المميزة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات الطموحة في إطار سعيها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ولتكون الإمارة ضمن المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية.

وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات المصرية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكدين العلاقات المميزة التي تربط الجانبين.

من جانبه، أشاد الوفد المصري بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مكانة دبي وريادتها العالمية في مجالات الطاقة المختلفة، حيث أبدى اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة.