بطولة الخليج للرياضات الإلكترونية تجتذب 20 ألف لاعب

العين (الاتحاد)

أكد المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام الإمارات للرياضات الإلكترونية رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الخليج للرياضات، أن البطولة ستفتح آفاقاً عديدة للرياضات الإلكترونية للانتشار، وقال: «هدفنا بناء جسور التواصل بين جميع اللاعبين في دول الخليج بصورة احترافية، واتباع منهج القيادة الرشيدة في إطلاق المبادرات الفريدة من نوعها في تنظيم الفعاليات».

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام، وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص، كما توجه بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الجمعية وشكر أعضاء اللجنة المنظمة وعلى رأسهم المعلق فارس عوض رئيس اللجنة الإعلامية وسعد السماري مدير البطولة محسن الحارثي وكافة الأعضاء، على ما يقدمونه من عمل وجهد لامحدود لإخراج هذه البطولة التي تعتبر الأولى من نوعها بأفضل صورة.

وأضاف: «البطولة من الأفكار الجديدة في إطار سلسلة من المسابقات التي تستحدثها الجمعية نحو الابتكار، وعمل منهجية جديدة لنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية الصحيحة في كل مكان واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنظيم كبريات الأحداث الرياضية في مجال الرياضات الإلكترونية».

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال الخليج والعرب للرياضات الإلكترونية يتوقع أن يتجاوز عددهم 20 ألف لاعب من مختلف دول الخليج وبعض الدول العربية بجوائز قيمة ويتخللها العديد من المبادرات والفعاليات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.