كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة في ضيافة الإمارات

رضا سليم (دبي)

وافق الاتحاد الدولي للملاكمة على طلب الإمارات باستضافة الجمعية العمومية للاتحاد «الكونجرس الدولي» 27 يناير المقبل والذي سيشهد إعادة انتخاب الرئيس والأعضاء، وذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وناقش المكتب التنفيذي العديد من الأمور الخاصة بالاتحاد الدولي، في ظل عزل رئيسه من منصبه، وإيقافه عن العمل من قبل لجنة السلوك بالاتحاد الدولي، على ضوء مخالفات مالية، وتمت إقالة المدير التنفيذي على خلفية الفساد، وتكليف الإيطالي فرانكو فاسيليني نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأوروبي من قبل المكتب التنفيذي بتولي مهمة الرئيس، والذي ترأس الاجتماع في دبي.

وقرر المكتب التنفيذي استمرار إيقاف الدكتور فو من الصين تايبيه الذي يشغل منصب الرئيس حتى الآن.

وأعرب أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة عن سعادته بموافقة الاتحاد الدولي على استضافة اجتماع الجمعية العمومية يناير المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة تخدم اللعبة وتساعد على تطورها في المستقبل وهو ما يعمل عليه الاتحاد، في الوقت نفسه كان اجتماع المكتب التنفيذي فرصة للالتقاء مع عدد من رؤساء الاتحادات القارية والدولية من أجل الاتفاق على بروتوكول تعاون معهم لتبادل الخبرات من أجل تطوير الملاكمة الإماراتية فنياً وإدارياً.

ووجه العتيبة الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها إبراهيم عبدالملك الأمين العام، والذي وافق على استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي، وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تواصل مع المسؤولين بالاتحاد الدولي من أجل الترتيب للكونجرس وتحديد مكانه وأيضاً تحديد أسماء الحضور خاصة أن الاجتماع يحضره شخصيات من مختلف دول العالم، وهم الأعضاء في الجمعية العمومية، مشيراً إلى العمل فوراً من أجل الظهور بمظهر مشرف في التنظيم يليق بمكانة الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.