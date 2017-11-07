نادي الغربية يعتمد أجندة مهرجان الاتحاد

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اعتمد نادي الغربية الرياضي أجندة وجدول الفعاليات الرياضية لمهرجان الاتحاد الرياضي في نسخته الثانية على التوالي والذي يقام في الأول والثاني من ديسمبر القادم، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46، وأدرج النادي فعاليات الاستعراض الحر بالسيارات، ومنافسات الاستعراض الرملي على تل مرعب، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان الموسم الماضي والتي ضمت نفس هذه المنافسات والرياضات.

وكانت النسخة الأولى من المهرجان قد شهدت مشاركة كبيرة للمتسابقين والمغامرين ومحترفي هواية الاستعراض بالسيارات من الإمارات والسعودية ولاقت نجاحاً كبيراً وإقبالًا من محبي الرياضة وعشاقها بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من السيارات المشاركة في المنافسات التي استمرت ليومين.

ويعد تل مرعب والمنطقة المحيطة به من المناطق المهمة على مستوى الإمارات وتشهد على مدار العام أنواعاً مختلفة من المنافسات والرياضات التي تتعلق بالسيارات والاستعراض وتتوفر في المنطقة كل التجهيزات الخاصة بالمنافسة التي وضعها نادي الغربية الرياضي في موقع المنافسة والحدث، وتتوقع إدارة النادي تسجيل خمسين سيارة ومتسابقاً في الفئتين.

وكشف عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي أن اختيار النادي للمنافسات المذكورة جاء لتحويل احتفالية اليوم الوطني إلى مهرجان كبير بعد النجاح الكبير والإقبال الذي شهدته النسخة الماضية والحضور الضخم أيضاً والمتابعة للمنافسة، وقال: «الاستعراض الحر هو بطولة دائماً ينظمها النادي بشكل مستمر على مدار الموسم، ولكن الاستعراض الرملي ينظم للمرة الثانية على التوالي، وقد شهد حضوراً ومشاركة كبيرة من المتسابقين في السعودية، سيكون مهرجان اليوم الوطني بمثابة احتفال جميل ورائع لأهالي الظفرة والمقيمين فيها حيث إن الحضور وعدد المتابعين سيكون كبيراً كما كان في الموسم الماضي». وأضاف القبيسي: «نرغب في أن نشارك في احتفالات اليوم الوطني بطريقتنا الخاصة من خلال تنظيم هذه البطولات»، وعن المشاركين في النسخة الثانية من مهرجان قال: «سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل وكيفية المشاركة في المنافسات وستكون هذه الآلية أيضاً بمثابة نقلة نوعية وتطوير أيضاً في طرق التسجيل في المسابقة». وشدد على أهمية هذه البطولات بالنسبة للشباب حيث إنها تعطيهم المساحة اللازمة والمطلوبة من أجل ممارسة الرياضة في إطار قانوني واحترافي، وأيضاً توفير البطولات وأجواء المنافسة التي تلبي رغبتهم وتبعدهم عن المغامرات والتحديات غير القانونية.