منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة يتمحور حول القوة الإيجابية للأزمات

دبي (الاتحاد)

تتمحور الدورة السادسة لمنتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة الذي سيقام في «ون آند أونلي رويال ميراج دبي» يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، حول القوة الإيجابية للأزمات. ويحمل الموضوع الرئيس لمنتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة 2017 عنوان «ما لا يقال ولا يسمع ولا يرى- فك رموز تجارة التجزئة في عصر الأزمات».

ويجمع الحدث الذي يستمر يومين، مجموعة مرموقة من أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين والخبراء في قطاع البيع بالتجزئة، يتبادلون كنزاً من الأفكار المميزة والرؤى الفريدة والابتكارات غير المسبوقة، لتنمية قطاع تجارة التجزئة على نحو مستدام، وسيتوج هذا الحدث بالدورة السابعة لتوزيع جوائز RetailME السنوية التي تكرم أفضل الشركات في قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويسلط جدول أعمال منتدى فكرة القوة الإيجابية للأزمات- كيف تطورت فكرة لمجموعة متواضعة من فناني الشوارع في هايتي لتنشأ شركة كبرى في مجال التكنولوجيا، أو كيف فقد أحد الناس أمواله ومنزله وسيارته ولكنه كان يملك حلماً كبيراً، فأصبح اليوم من أهم أصحاب العلامات التجارية الشهيرة في المكسيك.

ويقدم منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة نخبة قادة متميزين، يطرحون ما تعلموه ويقصون قصص نجاحهم، من خلال كلمات فردية وحلقات نقاش وجلسات جماعية، وأكد أكثر من 60 متحدثاً رئيساً مشاركتهم في منتدى هذا العام. وقال محمد علوي، رئيس لجنة مراكز التسوق في غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي شارك في منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة منذ إنشائه: «لقد شهدنا تطور ونمو منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة عاماً بعد عام ليصبح منصة مهمة لنشر المعرفة بين تجار التجزئة في هذه المنطقة.

وبطبيعة الحال، فإن تبادل الأفكار حول الابتكارات العالمية والمحلية أمر بالغ الأهمية من أجل تنمية إيجابية لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة».كما سيطرح محمد علوي أفكاره في اجتماع رؤساء مجالس الإدارة وأصحاب أعمال تجارة التجزئة، وذلك حول التطورات الرئيسة التي شهدها قطاعا تجارة التجزئة والعقارات في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.