«ديوا» يواجه «تنمية المجتمع» في افتتاح منافسات الطائرة

دبي (الاتحاد)

أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة النسخة الخامسة لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وتنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي اعتباراً من الخميس المقبل.

وأسفرت نتائج القرعة التي أقيمت أمس الأول، بحضور عدد من منسقات وممثلي المؤسسات المشاركة في بطولات السلة والطائرة واليد، عن توزيع الفرق على مجموعات متوازنة، وأوقعت قرعة بطولة الكرة الطائرة فرق، كلًا من: هيئة كهرباء ومياه دبي والنيابة العامة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق، كلًا من: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومنطقة دبي التعليمية.

ويدشن لقاء فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق هيئة تنمية المجتمع منافسات المجموعة الأولى في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل، تليها المباراة التي تجمع بين النيابة العامة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ويلتقي في الساعة الخامسة مساء يوم الأحد فريق هيئة الطرق والمواصلات مع فريق منطقة دبي التعليمية في ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي منافسات بطولة كرة اليد، يلتقي فريق النيابة العامة مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، يوم الأحد، تليها مباراة هيئة الطرق والمواصلات مع فريق ورشة حكومة دبي، وتستكمل المباريات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويشارك في بطولة كرة اليد خمس فرق هي: النيابة العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وورشة حكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.