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أول إصدار لمجموعة «أدنوك» على مستوى الأصول التابعة لها

«أدكوب» تصدر سندات بـ 3 مليارات دولار
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، إغلاق الإصدار الناجح الذي قامت به شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» لسندات بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي السندات التي أصدرتها الشركة، المملوكة بالكامل لمجموعة «أدنوك»، تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي والهادفة لتعزيز الإدارة الاستباقية والمرنة لمحفظة الأصول ورأس المال.

وتمتلك «أدكوب» خط أنابيب بطولٍ يبلغ نحو 406 كم، ينقل النفط الخام الذي تنتجه «أدنوك البريّة» من مركز للتجميع في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة الذي تنطلق منه العديد من شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وتعد «أدنوك البريّة» الشركة الرائدة في استخراج النفط من العمليات البرية في مجموعة «أدنوك».

ويُعد خط الأنابيب أحد أهم الأصول الاستراتيجية لقطاع النفط ومن أهم المشاريع الحيوية في الإمارات، ويتيح حالياً نقل نسبة مهمة من إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام من إمارة أبوظبي مباشرة إلى بحر العرب، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «حظي هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم كما تم تسعيره بشكل مناسب، وما هذا إلا نتيجة طبيعية لجاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وتأكيداً على استمرار خطط النمو الذكي للصناعة بالدولة، ونجاح برنامج المبادرات النوعية لتعزيز الشراكات، وخلق فرص استثمارية، والاستفادة من خيارات التمويل بعيد المدى». ... المزيد
     
 

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