«عمومية السباحة» تلغي بند العضو المعين

منير رحومة (دبي)
اعتمدت الجمعة العمومية غير العادية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، التعديلات التي تم رفعها من قبل مجلس إدارة اتحاد اللعبة، لتطوير لوائح النظام الأساسي وقانون الانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول بحضور 10 أعضاء، هم: العين والفجيرة والنصر ودبا الحصن والجزيرة ودبا الفجيرة والظفرة وبني ياس والوصل والحمرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سلطان السماحي، ومحمد سعيد بن درويش ممثل اللجنة الأولمبية.
ومن أبرز التعديلات التي شهدتها لوائح انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلغاء بند تعيين الرئيس المنتخب لعضو إضافي خلال مدة أقصاها شهراً من تشكيل المجلس، لتشمل الانتخابات بذلك الأعضاء السبعة بدلاً من ستة فقط، كما تم أيضاً تقليص عمر المرشحين للانتخابات من 25 إلى 21 سنة على ألا يزيد على 60 سنة. وأكد السماحي «أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي كان بهدف اعتماد النظام الأساسي ولوائح الانتخابات، في خطوة إيجابية سباقة لتنظيم العمل الإداري والمالي وإعطاء قوة لمجلس إدارة الاتحاد من خلال الاستناد على لوائح النظام الأساسي».
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مواليد الإمارات يشاركون في البطولات المفتوحة
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أشار سلطان السماحي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد بادر بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، بالإضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، بخطوات دمج اللاعبين المعنيين في المسابقات، وذلك من خلال مخاطبة الأندية لرفع أسماء اللاعبين المشمولين بالقرار، لتسجيلهم في البطولات. وأضاف: «مشاركة هذه الفئة من اللاعبين تبدأ من البطولات المفتوحة، بانتظار صدور الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ القرار في المرحلة المقبلة»، وشدد على أن الاتحاد يبارك توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة عدد الرياضيين، لما فيه صالح الرياضة بالدولة، فنياً وجماهيرياً وتسويقياً.