«عمومية السباحة» تلغي بند العضو المعين

منير رحومة (دبي)

اعتمدت الجمعة العمومية غير العادية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، التعديلات التي تم رفعها من قبل مجلس إدارة اتحاد اللعبة، لتطوير لوائح النظام الأساسي وقانون الانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول بحضور 10 أعضاء، هم: العين والفجيرة والنصر ودبا الحصن والجزيرة ودبا الفجيرة والظفرة وبني ياس والوصل والحمرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سلطان السماحي، ومحمد سعيد بن درويش ممثل اللجنة الأولمبية.

ومن أبرز التعديلات التي شهدتها لوائح انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلغاء بند تعيين الرئيس المنتخب لعضو إضافي خلال مدة أقصاها شهراً من تشكيل المجلس، لتشمل الانتخابات بذلك الأعضاء السبعة بدلاً من ستة فقط، كما تم أيضاً تقليص عمر المرشحين للانتخابات من 25 إلى 21 سنة على ألا يزيد على 60 سنة. وأكد السماحي «أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي كان بهدف اعتماد النظام الأساسي ولوائح الانتخابات، في خطوة إيجابية سباقة لتنظيم العمل الإداري والمالي وإعطاء قوة لمجلس إدارة الاتحاد من خلال الاستناد على لوائح النظام الأساسي».

وأضاف: «الاجتماع راعى جميع اللوائح والقوانين المتفق عليها من قبل المظلة التشريعية بالدولة المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة والشباب، توافقاً مع اللائحة الاسترشادية الموضوعة، مع وضع بعض اللوائح التي تختص باتحاد السباحة». وتابع: «التعديلات في لوائح الانتخابات ارتكزت على ما يتعلق بإلغاء بند تعيين العضو السابع في مجلس الإدارة، ليكون من بين الأعضاء المنتخبين، وهو الأمر الذي يدعم حق العضو المنتخب لأنه يكون أقوى من العضو المعين، لذلك حرصت الجمعية العمومية على إعطاء الفرصة للجميع لخوض الانتخابات»، موضحاً بان المجلس الحالي للاتحاد جاء بلوائح وضعها الاتحاد السابق، ويجب تطويرها لما فيه مصلحة اللعبة. وشدد على أن توسيع الانتخابات لتشمل كل الأعضاء هو تمكين للديمقراطية، تماشيا مع توجيهات قيادات الدولة، والاتحادات الدولية، وبخصوص أهمية المصادقة على تعديلات النظام الأساسي ولوائح الانتخابات قال: «نؤكد ونقر سلطة الجمعية العمومية وإنفاذ قراراتها لإعداد لائحة تنظم العمل وتحدد الملامح الرئيسية للسياسة العامة للاتحاد والتي تأتي في مقدمتها إعادة الهيكلة العامة، واستحداث سلطات جديدة لتعزيز المشاركة وتوزيع الأدوار وسهولة اتخاذ القرار وسرعة الإنجاز من خلال تبني مبدأ الحوكمة في تنفيذ كافة السياسات، واعتماد الشفافية كأساس للممارسات والمعاملات، بناء على قوانين ولوائح منظمة تقوم على مبدأ الحياد والنزاهة».

مواليد الإمارات يشاركون في البطولات المفتوحة

دبي (الاتحاد)

أشار سلطان السماحي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد بادر بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، بالإضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، بخطوات دمج اللاعبين المعنيين في المسابقات، وذلك من خلال مخاطبة الأندية لرفع أسماء اللاعبين المشمولين بالقرار، لتسجيلهم في البطولات. وأضاف: «مشاركة هذه الفئة من اللاعبين تبدأ من البطولات المفتوحة، بانتظار صدور الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ القرار في المرحلة المقبلة»، وشدد على أن الاتحاد يبارك توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة عدد الرياضيين، لما فيه صالح الرياضة بالدولة، فنياً وجماهيرياً وتسويقياً.