«شراع 22 و 60» يتفاعل مع مبادرة اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

ترسم القوارب والسفن الشراعية المحلية 22 و60 قدماً، لوحات رياضية تراثية فريدة في شواطئ دبي يومي الجمعة والسبت القادمين، في إطار مشاركة أسرة الرياضات البحرية ومحبي السباقات التراثية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية في فعاليات تحدي دبي للياقة، تماشياً مع مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحدي دبي للياقة 30×30.

ويتوقع أن يستقطب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم الجمعة المقبل ما يزيد على 80 قارباً، على متنها ما يصل إلى 400 شخص، يمثلون شريحة مهمة في المجتمع من شباب وكبار سوف يتجمعون قبالة شواطئ دبي من أجمل رسم لوحة تراثية شبابية رياضية كبيرة تنسجم مع أهداف مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما سيكون الجميع على موعد السبت المقبل مع تظاهرة كبيرة ومتميزة من خلال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يجمع ما يصل إلى 100 سفينة على متنها ما يزيد على 2000 فرد في عمق مياه الخليج العربي، ليبحروا بأمان نحو خط النهاية، مجسدين ملحمة الماضي في أجمل الوجهات السياحية في الإمارة، ومعبرين عن تفاعلهم التام مع فعاليات تحدي دبي.

وقال محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «إن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحدي دبي للياقة 30×30 أرست فكراً جديداً في المجتمع ككل وليس في المؤسسات أو الدوائر، حيث باتت الرياضة أسلوباً للحياة السعيدة والطاقة الإيجابية».

وقال: «نحن في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نشارك في تحدي دبي، من خلال تنظيم حدثين رياضيين مهمين في البحر الذي شكل مصدر الخير والرزق الوفير للآباء والأجداد».