منتخب السيدات يهدي الإمارات لقب الرماية الحركية

أبوظبي (الاتحاد)

توج منتخبنا بلقب مسابقة فرق السيدات، في ختام بطولة الرماية الحركية «التكتيكية»، ضمن منافسات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي على ميادين الرماية في منطقة الحفار بالوثبة في أبوظبي.

حضر تتويج الفائزين، الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد الدولي، واللواء عبدالله المهنا رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي للشرطة، والعميد وليد سالم الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة مدير الدورة، وألن جولي نائب رئيس الاتحاد للرماية الحركية «الابسك»، والعقيد خالد علي النجار الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، ورؤساء وأعضاء الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية المنظمة.

وقلد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رفقة ساندرو ديريكس الأمين للاتحاد الدولي والعميد عبدالرحمن الحقان، أمين الصندوق الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة فردي الرجال، حيث حصل الرامي زبليتال ميروسلاف من جمهورية التشيك المركز الأول، وجاء في المركز الثاني جورجي باتكي من جمهورية هنغاريا، وجاء جورج بالسترونس في الترتيب الثالث من إسبانيا.

كما قام اللواء أحمد ناصر الريسي رفقه العميد عادل عبدالرحمن مدير عام المالية والخدمات، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس لجنة الحكام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة فردي السيدات، حيث حصلت الرامية تيما سلمون من هنغاريا على المركز الأول، كما جاءت مريم التميمي في الترتيب الثاني من الإمارات، وحصلت سايرة مقالي بالمركز الثالث من كولومبيا، وعزفت الموسيقى النشيد الوطني لجمهورية هنغاريا.