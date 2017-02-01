لسان العرب.. المكتوب

سليمان بن عبدالرحمن الذييب*

أتفهم شخصياً القرار الذي اتخذته جمعية «باريز» اللغوية سنة 1866م بحظر مناقشة البحوث التي تتناول أصول اللغة، إذ إن الولوج في دراسات وأبحاث لها علاقة بهذا الموضوع يُدخل الباحث في مناطق شائكة، بل ملغومة، تؤدي في الأغلب الأعم إلى التشكيك، فضلاً عن دخوله -أي الباحث- في نفق يصعب الخروج منه دون المساس ببعض المعتقدات! ونحن جميعاً نعلم أن أبانا آدم وأمنا حواء كانا يتحدثان معاً في الجنة، وأنهما تحدثا مع الملائكة وإبليس، عدو الله، الذي أغواهما بالأكل من الشجرة، بل إن آدم عليه السلام قد تحدث وتناقش مع الملائكة عندما أمره الله عز وجل بإخبار الملائكة بأمور كانوا يجهلونها، علّمه إياها الله سبحانه وتعالى.

بعيداً عما يثيره السؤال عن ماهية اللغة التي كانت محكية في جنة الخلد من إشكالات؟ فإن ما يجب التذكير به أن النقاش حول هذا الموضوع ليس وليد الحضارة الغربية المعاصرة أو الإسلامية السابقة لها، بل يعود إلى ما يزيد على الألفين والخمسمئة عام من اليوم.

والنقاش حول أصل اللغة أو أصولها لم يخرج عن نظريتين رئيستين: أولاهما المسماة النظرية اللاهوتية، والتي نستحسن تسميتها بالنظرية الدينية، وقد قال بها الفيلسوف الإغريقي هيراكليت (Heraclite) (556- 480 ق. م)، ومفادها أن اللغة هي إلهام هبط على الإنسان فعُلّم النطق وأسماء الأشياء، وهذا القول أخذ به وتبناه أصحاب المعتقدات الدينية السماوية، واعتبروها توقيفية إلهية.

أما ثانيهما فهي النظرية التي أسميها «النظرية الفلسفية»، وتعود إلى صاحبها الفيلسوف اليوناني ديموكيت (Democte)، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، ومفادها أن اللغة استحدثت بالتواضع والإتقان وارتجال الألفاظ ارتجالاً، بمعنى آخر كما عدّها العلماء لاحقاً، أنها مكتسبة وحصيلة اختراع إرادي لكنه طارئ، أو أنها اكتشاف.

وهاتان النظريتان كانتا متداولتين بين المهتمين حتى بدايات العصر الحديث، ومع تطور العلوم نتيجة للتقدم العلمي المذهل، ظهرت نظريتان دفعتا البعض إلى نفي النظريتين السابقتين وإنكارهما، وهاتان النظريتان الجديدتان هما البيولوجية، والأنثربولوجية، فالأولى تفترض أن اللغة انحدرت شيئاً فشيئاً من تطور الحركات والأصوات التعبيرية العضوية الناجمة عن انفعالات الحيوان والإنسان، أي أن اللغة نشأت من تقليد الصيحات أو الضجة الطبيعية، كأن تكون الضجة الطبيعية محاكاة أصوات طبيعية، أو من أصوات تعجبية عاطفية صادرة عن دهشة أو فرح أو وجع أو حزن أو استغراب أو تقزز أو تأفف، وتمثلها على سبيل المثال، نظريات (البو - و و - Bow - Waw)، والأصوات التعجبية العاطفية المعروفة باسم: (Pooh- Pooh). أما النظرية الثانية الأنثربولوجية فتشير إلى وجود علاقة متبادلة بين المصدر الصوتي وبين معناه، وأحياناً إلى الأصوات المرافقة لجهد عضلي، والحركات التعبيرية، وكان أساسها اتجاه بعض الباحثين إلى مراقبة ودراسة الكيفية التي ينتهجها الطفل في اكتسابه للغة.