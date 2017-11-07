إقبال كبير للمشاركة في «قدرة الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن الدكتور عبد الله بركت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة بعد أن بلغ عدد المشاركين 129 لاعباً من مختلف دول العالم، وذلك في البطولة التي ستقام السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقال: هناك تزايد عالمي في المشاركة رغم أنها أول بطولة على مستوى العالم في هذا النوع من المسابقات الشطرنجية وعالم المهتمين بالرياضة الذهنية ما يعطي انطباعاً مشرفاً عن أهمية هذا البطولة التي تستضيفها «رئة الإمارات»، إمارة الفجيرة، وهو الأمر الذي شجع الكثير من اللاعبين على المشاركة.

وتشهد النسخة الأولى مشاركة عدة دول عربية وأجنبية وصل عددها إلى 15 دولة هي «الإمارات، مصر، عمان، الكويت، المغرب، سوريا، اليمن، الهند، الفلبين، مولدوفا، رومانيا، لاتيفيا، جورجيا، صربيا، روسيا».

ويلعب في البطولة العديد من الأساتذة الدوليين الكبار منهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بطل أسيا للناشئين تحت 14 سنة في عام 2007 والأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي الذي حاز على بطولة العالم تحت 20 سنة في عام 2007 والأستاذ الدولي الكبير ايجور ميلادينوفيش بطل العالم للشباب لعام 1993 وكذلك الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي، كما يشارك في البطولة بطلة العالم للناشئين تحت 8 سنوات اللاعبة روضة السركال.

وقد تجاوز عدد الفرق المسجلة حتى الآن العدد المحدد وهو 30 فريقاً ومازالت الطلبات ترد للمشاركة في البطولة.