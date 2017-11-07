رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد سريعاً بالجولة السابعة التي ستقام مساء اليوم قبل التوقف الطويل الذي يمتد إلى 100 يوم، حيث تقام الجولة الثامنة 16 فبراير وتشهد صالة الشارقة مواجهة قوية تجمع بين أصحاب الأرض والعين، وهو اللقاء الذي تم تقديم موعده، من السابعة إلى الخامسة والربع مساء بناء على اتفاق الناديين بسبب سفر فريق الشارقة إلى مصر لإقامة معسكر خارجي استعداداً للبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري الـ20 لكرة اليد، بمدينة حيدر أباد الهندية التي تستضيف البطولة خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري.

ويستضيف الوصل فريق الجزيرة بصالة الإمبراطور ويلاقي شباب الأهلي دبي، منافسه النصر في ديربي دبي، وكلتا المباراتين تقام في السابعة مساء. ويتصدر الشارقة قمة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة يليه النصر 13 نقطة وشباب الأهلي دبي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة متساوياً مع العين بنفس الرصيد من النقاط ويحتل الوصل المركز الخامس برصيد 11 نقطة والجزيرة الأخير برصيد 6 نقاط.

من ناحية أخرى، يغادر فريق الشارقة مساء اليوم عقب انتهاء مباراة العين مباشرة، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبدء معسكر الإعداد للبطولة الآسيوية، ويخوض الفريق خلال معسكره الذي يستمر حتى 16 الجاري، 3 مباريات ودية على أن يعود بعدها إلى البلاد للتجهيز والمغادرة إلى الهند 18 الجاري للدخول في أجواء البطولة.

ويلعب الملك الشرقاوي ضمن المجموعة الأولى مع النور السعودي حامل لقب النسخة الماضية، والدحيل القطري والنفط الإيراني ومسقط العماني، فيما ضمت المجموعة الثانية سيرفيس الهندي والأهلي القطري وراكور الأوزبكي والنجمة البحريني والشرطة العراقي.

ويبدأ الشارقة مشواره في البطولة أمام الدحيل القطري في اليوم الثاني من المباريات، فيما يحصل على راحة لمدة يوم قبل أن يلتقي فريق النفط الإيراني ويلعب المواجهة الثالثة أمام النور السعودي حامل اللقب ثم يحصل على راحة لمدة يوم ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام مسقط العماني.

وأكد ناجي ربيعة المشرف على كرة اليد بالنادي أن الفريق سيقيم معسكره في مدينة 6 أكتوبر، وتم تحديد مباراتين مع الجيش والطيران، وهناك اتصالات، مع بعض الأندية للعب مباراة ثالثة خاصة أن الأهلي والزمالك لديهما مباريات مضغوطة في الدوري المصري بعد انتهاء مشاركتهما في البطولة الأفريقية، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف في معسكره باستثناء أحمد إسماعيل لظروف عمله.