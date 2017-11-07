«بوكا» يحسم «كلاسيكو» الأرجنتين ويعمق جراح ريفر بليت



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 بوينس آيرس (د ب أ) تغلب بوكا جونيورز على غريمه التاريخي ريفر بليت 2/ 1 على ملعب الأخير في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كلاسيكو الكرة الأرجنتينية. وبهذا الفوز تمكن بوكا جونيورز من توسعة فارق النقاط بينه وريفر بليت إلى تسع نقاط في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني. وسجل هدفي بوكا جونيورز المهاجم الكولومبي إيدوين كاردونا في الدقيقة 40 من ضربة حرة، ولاعب الوسط الأوروجواياني ناهيتان نانديز في الدقيقة 72، فيما سجل هدف ريفر بليت الوحيد في المباراة قائده ليوناردو بونزيو في الدقيقة 68. وأنهى الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجم ريفر بليت إجناسيو فيرنانديز في الدقيقة 36 وصاحب الهدف الأول لبوكا جونيورز إيدوين كاردونا في الدقيقة 60. ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 24 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثماني مباريات متتالية ببطولة الدوري الأرجنتيني ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب سان لورينزو وتايريز إلى تسع نقاط وإلى 12 نقطة مع ريفر بليت. وتلقى ريفر بليت بتلك الهزيمة صدمة جديدة في أقل من خمسة أيام بعد خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة كأس ليبيرتادوريس على يد لانوس الأربعاء الماضي.