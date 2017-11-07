جوارديولا: لا مقارنة مع برشلونة أو بايرن الآن

لندن (رويترز)

أبدى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالتحسن الذي طرأ على مستوى فريقه في الدوري الإنجليزي وبما قدمه من أداء خلال الشهرين الماضيين، لكنه رفض أي مقارنة سابقة لأوانها مع فرق أخرى سبق له تدريبها.

وحصد جوارديولا 14 لقباً في أربعة مواسم مع برشلونة الإسباني وسبعة ألقاب في ثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ الألماني، لكنه لم يحقق أي بطولة مع مانشستر سيتي في أول موسم له في إنجلترا بعد أن احتل الفريق المركز الثالث بالدوري وخسر في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي. لكن سيتي هيمن على الموسم الحالي منذ بدايته متربعاً على قمة الترتيب وساهم الفوز الذي حققه على أرسنال في زيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى ثماني نقاط، كما أنه تأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا دون هزيمة. وقال جوارديولا بعد الفوز على أرسنال: «لا نستطيع إنكار أن الشهرين الماضيين كانا رائعين، فزنا في جميع المباريات، أن تفعل هذا في شهرين، فهذا أمر غاية في الصعوبة.. ولهذا فأنا سعيد للغاية». وأضاف: «الفرق السابقة التي دربتها برشلونة وبايرن ميونيخ فازت بألقاب.. هذا لم يتحقق بعد مع سيتي، وحتى نتمكن من تحقيق لقب فلا يمكن أن نتحدث في هذا الأمر». وقال: «لكن بالنسبة لطريقة اللعب.. فلا يمكن أن ننكر أنها كانت طريقة رائعة.. سجلنا أهدافاً كثيرة.. واليوم أضفنا ثلاثة أهداف.. وصنعنا فرصاً كثيرة».