بالفيديو.. نمر يهاجم حارسته

هاجم نمر سيبيري يطلق عليه اسم "تايفون" حارسة في حديقة حيوان في كاليننجراد في روسيا أمس الأحد عندما دخلت إلى القفص لتقديم الطعام له.

وقع الحادث عند الظهر عندما كانت حديقة الحيوان مكتظة بالزوار. ولم يتضح السبب في وجود النمر والمرأة داخل القفص في وقت واحد. وهاجم الحيوان المرأة وأسقطها على الأرض.

وأُصيب الزوار وغيرهم من الموجودين في المكان بالذعر وحاولوا إثناء النمر من خلال الصراخ وإلقاء الحجارة وحاويات القمامة وغيرها من الأشياء حتى توقف عن الهجوم.

واستطاعت المرأة الفرار والاختباء في غرفة خلفية.

وحصل مكتب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية فى كالينينجراد على صور للهجوم.

وقالت الصحيفة إن المرأة تعمل في الحديقة منذ 20 عاما وإنها تتمتع بالخبرة في هذا العمل.