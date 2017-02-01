أكذوبة العزلة

د. حمد بن محمد بن صراي

اعتبر الكاتب (حسين قاسم العزيز في كتابه: موجز تاريخ العرب والإسلام، ص 7) تاريخ شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام ذا أهمّيّة خاصّة، وإن أوجد في نفوس بعض الباحثين تهيّباً مِن الخوض فيه لبُعد غوره وقّلة تسليط الأضواء الفاحصة والكاشفة على ثغراته الواسعة المعتمة وما أكثرها في مسيرته الطّويلة. ونحن ومع هذه الهيبة القديمة التي كانت موجودة مع قلّة الكشف الآثاري وندرة المتخصّصين في دراسات النّقوش والباحثين في التّاريخ القديم فإنّنا نرى الآن مِن الواجب على الباحثين والمتخصّصين دراسة هذه الفترة السّابقة للإسلام مع طولها وتعقّدها وتداخلها.

ممّا لا شكّ فيه أن فترة التّاريخ القديم لشبه الجزيرة العربية هي أطول العصور التّاريخيّة والحقب الزّمنيّة التي مرّت بالمنطقة منذ الألف السّادس قبل الميلاد إلى القرن السّابع الميلادي. وهي في الوقت نفسه مِن أكثر المدد والعُصُر إهمالاً مِن قِبل الباحثين والمتخصّصين الخليجيّين. كما أنّها فترة متشعّبة ويكتنفها الغموض في بعض فتراتها وتتخلّلها حقب مظلمة.

مصادر متنوّعة

تعتمد هذه الفترة كثيراً في مصادرها على المعثورات الآثاريّة والكتابات والنّقوش المحلّيّة والإقليميّة والمصادر اليونانيّة واللاتينيّة والسّريانيّة وبالتّالي تتطلّب جهداً مضاعفاً في البحث والتّمحيص والدّراسة. وبما أنّ الآثار هي أهمّ مصادر الحقبة القديمة فهي تعتمد على مستكشفات فِرق التّنقيب ذات الغالبيّة الأجنبيّة. كما أنّ العديد مِن تقارير البحث الآثاري لا تزال قيد الكتابة لم تنشر بعد، وبعضها مكتوب بلغات أجنبيّة متعدّدة فهي بالتّالي لا تعتمد على لغة بحثيّة موحّدة. ومِن هنا يعتري البطء ميدان البحث في التّاريخ القديم للمنطقة. ومع ذلك فإنّ الكشف الآثاري الرّاهن قدّم إلينا معلومات قيّمة عن النّشاط الحضاري والمدني في المنطقة يستطيع الباحث مِن خلاله تشكيل رؤية متكاملة أو على الأقلّ شبه متكاملة عن أغلب العُصُر الزّمنيّة القديمة.

أهمّية العلاقات مع الخارج