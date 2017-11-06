2017 الأكثر دفئا في غياب ظاهرة "إل نينيو"

أ ف ب

من المتوقع أن يكون العام 2017 الأكثر دفئا بين الأعوام التي لم تشهد ظاهرة "إل نينيو"، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي نشرت حصيلة عن الوضع، اليوم الاثنين، في بون الألمانية بمناسبة انطلاق المؤتمر الثالث والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ.

وكان العام 2016 أشد دفئا بسبب تأثير "إل نينيو"، وهي ظاهرة تحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات وتتسبب بارتفاع الحرارة واشتداد التيارات وزيادة المتساقطات.

وقال بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد العالمية، في بيان، إن "السنوات الثلاث الأخيرة هي أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق وهي تندرج في إطار ميل الكوكب إلى الاحترار على المدى الطويل".