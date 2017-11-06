بالفيديو.. ترامب يحيي إمبراطور اليابان.. لكن دون انحناء

طوكيو (رويترز)

حيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو اليوم الاثنين بمصافحة وإيماءة رأس لكن دون انحناء متجنبا الخطأ الذي وقع فيه سلفه باراك أوباما عندما انحنى بشدة مما أثار انتقادات في بلاده.

واستقبل الإمبراطور الياباني وزوجته عند مدخل القصر ترامب الذي ارتدى بذلة وربطة عنق وزوجته ميلانيا التي ارتدت ثوبا طويلا من اللون الأزرق الغامق.

وابتسم ترامب وصافح الإمبراطور (83 عاما) وهز رأسه لتحيته ثم حيا الإمبراطورة أيضا. ودخل الأربعة القصر حيث تحدثوا عبر مترجمين.

وبعد الاجتماع صافح ترامب الإمبراطور أكيهيتو مجددا وربت على ذراعه مرارا. وقال ترامب "أشكرك على الاجتماع العظيم... أثق أننا سنلتقي مجددا".

وتعرض أوباما لانتقاد شديد بعد لقائه الإمبراطور في طوكيو في 2009 حيث قال منتقدوه في الولايات المتحدة إنه انحنى انحناءة شديدة أمام أكيهيتو. وقال بعض من علقوا على الأمر إن الرئيس الأمريكي يجب ألا يحني رأسه أمام أعضاء عائلة مالكة أجنبية.