حتا يلغي ودية الأردن ويكتفي بالتدريبات

دبي ( الاتحاد)

ألغى نادي حتا المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم أمام المنتخب الأولمبي الأردني، وقرر الاكتفاء بخوض التدريبات اليومية حتى موعد انطلاق الدور الثاني من دوري الخليج العربي، حيث سيكون «الإعصار» على الموعد لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم 11 الجاري.

وقرر الجهاز الفني والإداري للفريق تعويض المباراة بإقامة تدريبات مكثفة خلال الأيام المقبلة، وذلك للعمل على رفع التحضيرات البدنية للاعبين، وتجنب الإصابات في ظل عودة أكثر من لاعب من الإصابة مؤخرا، وفي ظل الإرهاق الذي عانى منه عدد من اللاعبين في المباريات الماضية، والرغبة في دخول الدور الثاني بكل جاهزية، والحصول على الراحة المناسبة، حيث تنتظر الفريق مباريات قوية متتالية مع بداية مشواره في الدور الثاني بمواجهة شباب الأهلي، ثم العين مباشرة.

وأوضح عبيد علي البدواوي، مدير الفريق، أن الترتيبات الخاصة بتدريبات حتا والمنتخب الأولمبي الأردني حالت دون إقامة المباراة في موعد مناسب، فيما تم التواصل مع نادٍ محلي أيضا لخوض مباراة ودية، لكن في النهاية رأينا عدم خوض أي وديات، والتركيز على التدريبات اليومية في الوقت الحالي بانتظار أي مستجدات أخرى.

وعبر مدير الفريق عن تقديره للجهد الذي يبذله اللاعبون حاليا، خصوصا العائدين بعد غياب من أجل تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق، حيث إن توافرهم كخيارات للمدربين سيساعد الفريق في الفترة المقبلة التي يخوض فيها حتا مباريات متتالية، يسعى من خلالها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الجزء الثاني من الموسم.

يذكر أن حتا سيخوض أولى مبارياته في الدور الثاني من دوري الخليج العربي على استاد حمدان بن راشد بعد إتمام عملية الصيانة فيه، حيث اضطر الفريق للعب على ملعبي شباب الأهلي في الممزر والعوير في كأس الخليج العربي الشهر الماضي، لكنه سيعود إلى ملعبه بداية من الشهر الجاري.