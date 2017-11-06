التحالف: إيران زودت الحوثيين بالصواريخ الباليستية

عواصم (وكالات)

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، في مؤتمر صحفي من الرياض، وقوف إيران وراء إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً تم إسقاطه قرب العاصمة السعودية الرياض، ووصف ذلك بالعمل العدائي والعبثي والهمجي.

وأشار المالكي إلى أن «هذا التصعيد الخطير من جماعة الحوثي المسلحة، لم يكن ليحدث إلا بوجود داعم من إحدى دول الإقليم، وهي إيران التي تدعم الحوثيين بالصواريخ الباليستية». وقدم المالكي أدلة عدة على دعم إيران لجماعة الحوثي بهدف إثارة القلاقل والفوضى في المنطقة، وإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني.

وأكد المالكي أن «هناك خبراء إيرانيين ساعدوا ميليشيات الحوثي في نقل صواريخ باليستية إلى صعدة»، موضحاً أن «صواريخ ميليشيات الحوثي لم تكن موجودة في ترسانة الجيش اليمني». واستعرض التحالف العربي أنواع الصواريخ الباليستية التي زودت إيران ميليشيات الحوثيين بها. وأشار إلى أن «الحوثيين يهددون الملاحة البحرية بقوارب مفخخة، فيما تدعم إيران الانقلابيين بطائرات دون طيار».

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، مؤكداً أنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها. كما أكد المالكي أن «حزب الله» يهرب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ثم إيران فاليمن. وقال إن الحوثيين زرعوا قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية. وأشار إلى الإعلان عن قائمة من 40 مطلوباً من قيادات الحوثيين.