البيئة الحضارية للجزيرة العربيّة قبل الإسلام

د. أنطوان القسيس

1 - مدخل

ليست الجزيرة العربيّة مساحة جغرافيّة صحراويّة الطابع قبليّة المجتمع، لا بل هي بيئة ثقافيّة وحضارية عاصرت بحضاراتها المتنوعة مثيلاتها في الشرق القديم منذ الألف الرابع ق.م. وامتدت هذه الحضارات على كامل أراضي الجزيرة العربيّة، بمفهومها الجغرافي وكياناتها السياسيّة الحاليّة المؤلَفة من سبْع دولٍ هي: المملكة العربيّة السعوديّة، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مَملَكة البَحرين، دولة قطر، سَلطَنة عُمان، وجمهوريّة اليَمَن.

يعود السكن البشري في الجزيرة العربيّة إلى أكثر من ثمانية آلاف سَنَة وفق ما أكّدته الحفريات الأثريّة القائمة فيها منذ أكثر من خمسين سَنَة. وبيَّنت هذه الحفريات حضارات عريقة لها مُمّيزاتها وخصائصها الثقافيّة والعمرانيّة وهي حضارات: دلمون، ومَجان، وأُم النار المُمتّدة من جزيرة فيلكا في إمارة الكويت إلى اليمن، وحضارات مَعين وسبأ وحِميَر وكِندة في اليمن، والأنباط في البتراء، وتدمر والغساسنة على تخوم سوريا، والأيطوريّون بين سوريا ولبنان، والمناذرة على حدود العراق.

عاصرت هذه الحضارات وتفاعلت منذ أواسط الألف الرابع ق.م. وتبعاً لبروزها الزمني، مع حضارات الهاربّا في حوض السِّند في شمال الهند، وبلاد ما بين النهرين، ومصر الفرعونيّة، ومملكة أَكسُوم في السودان والحَبَشة، وحضارة الكنعانيّين/الفينيقيّين على الشواطئ الشرقيّة للبحر المتوسط، وحضارات بلاد الشام، وهضبة الأناضول، والهضبة الإيرانيّة واليونان والرومان والبيزنطيّين، لينتهي دورها مع ظهور الإسلام واندماج مجتمع الجزيرة العربيّة في الدولة الإسلاميّة الجديدة. إن حضارات الجزيرة العربيّة قبل الإسلام هي ساميّة البيئة، عربيّة الانتماء واللغة.

2 - الواقع الجغرافي