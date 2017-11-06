قطر تستعين بشرطة أجنبية لمونديال 2022

الدوحة (أ ف ب)

قررت قطر الاستعانة بعناصر شرطة من دول أجنبية عدة خلال استضافتها كأس العالم 2022 في كرة القدم، في سعيها للحؤول دون وقوع أعمال شغب من قبل المشجعين حيث تزايدت المخاوف في أعقاب أعمال الشغب على هامش كأس أوروبا 2016 في فرنسا، لاسيما بين المشجعين الإنكليز والروس. وأعرب الرائد علي العلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن أمله في عدم تكرار هذه الأحداث في المونديال القطري، وقال «نعمل مع العديد من المنظمات والدول والوكالات الوطنية والإقليمية والدولية.. نحن البلد الوحيد في العالم الذي حظي بعشرة أعوام للاستعداد لكأس العالم».ورداً على سؤال عما إذا كانت ستتم الاستعانة بعناصر شرطة أجانب من ذوي الخبرة في التعامل مع حالات شغب المشجعين، قال العلي «بالتأكيد»، مشيراً إلى أن هؤلاء سيكونون من الدول التي تتأهل للمشاركة في كأس العالم. وأضاف أن اللجنة المنظمة والسلطات القطرية «استعدت لكل شيء، ونحن جاهزون، وستكون كأس العالم الأكثر أماناً».