أبوظبي (موقع 24)
أكد خبراء في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، أن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية بات ضرورة مهمة لوقف مخططات الدوحة بإثارة الفوضى في المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة، وطالبوا الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالعمل على ذلك.
وقال خبير العلاقات الدولية أيمن سمير، إن قطر تواصل استفزاز دول الخليج بمواقف تعكس إصرارها على تعميق الخلافات وعدم سعيها إلى أي حلول، مشدداً على أن الدوحة تؤكد التمسك باحتضان الإرهابيين وتوفير الدعم المالي لهم، ولفت إلى أن قرارها الأخير بإسقاط التأشيرة عن مواطني لبنان يفتح الباب لميليشيات «حزب الله» بالدفع بعدد من عناصره الإرهابية إلى قطر، ومن ثم إلى التغلغل في منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه قرار مريب وفي توقيت يثير الشكوك، مطالباً بضرورة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية.
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